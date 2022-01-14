Завхоз детсада в Дмитрове рассказала о сбежавшем ребенке

Завхоз детского сада в подмосковном Дмитрове, из которого сбежал 6-летний мальчик, рассказала подробности инцидента. В беседе с «Известиями» женщина уточнила, что ребенок сам спрятался от воспитателя, когда группа уходила с прогулки.

Мальчик сбежал из детского сада и пришел домой накануне. По данным «Известий», ребенок был наказан после того, как сломал снеговика на прогулке, за это мальчика оставили на улице.

«Ребенок спрятался от воспитателя. Когда она заходила, считала их поголовно, ее ребенок один отвлек. Заходили все ребята, поднялись. Потом она спохватилась, она сразу начала звонить маме, мама не отвечала», — отметила сотрудница детсада в пятницу, 14 января.

Она также добавила, что воспитателя после этого инцидента уже уволили. При этом, по словам завхоза, сам мальчик является сложным ребенком, который часто устраивал в группе истерики.

Мать мальчика, в свою очередь, обратила внимание на то, что ребенок сам пришел домой и сказал о наказании в детсаду. Малыш, по словам матери, был замерзшим. Она заверила, что подобных инцидентов никогда не было, несмотря на то, что ребенок часто хулиганил.