Метеоролог спрогнозировала рекордно низкое давление в Москве в пятницу

В пятницу, 14 января, в Москве ожидается рекордно низкое давление, сообщила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Подобные перепады температуры весьма неблагоприятны для метеозависимых людей. Сегодня мы ожидаем рекордно низкое давление. Ситуацию усугубляет малое количество кислорода в воздухе, что также тяжело переносят и не метеозависимые люди», — отметила метеоролог.

Позднякова также рассказала, что с 17 января Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта, ожидается большое количество снега.

О том, что в Москве до конца недели ожидается аномально низкое атмосферное давление, предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в этот день. Он также отметил, что в столичном регионе ожидается резкое потепление.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Эльза» обрушит на Москву фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса». Синоптик считает, что ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов всего января. Такое атмосферное давление, по его словам, негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.