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Метеоролог спрогнозировала рекордно низкое давление в Москве в пятницу

Метеоролог Позднякова: В пятницу в Москве ожидается рекордно низкое давление
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В пятницу, 14 января, в Москве ожидается рекордно низкое давление, сообщила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Подобные перепады температуры весьма неблагоприятны для метеозависимых людей. Сегодня мы ожидаем рекордно низкое давление. Ситуацию усугубляет малое количество кислорода в воздухе, что также тяжело переносят и не метеозависимые люди», — отметила метеоролог.

Позднякова также рассказала, что с 17 января Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта, ожидается большое количество снега.

О том, что в Москве до конца недели ожидается аномально низкое атмосферное давление, предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в этот день. Он также отметил, что в столичном регионе ожидается резкое потепление.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Эльза» обрушит на Москву фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса». Синоптик считает, что ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов всего января. Такое атмосферное давление, по его словам, негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.

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