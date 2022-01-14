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Глава ТПП выступил за законодательное урегулирование семейного бизнеса

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Необходимо законодательно закрепить в России понятие семейный бизнес. Об этом заявил «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в пятницу, 14 января.

Близкий круг: президент поддержал идею узаконить новый вид бизнеса
С инициативой ввести в правовое поле понятие «семейное предпринимательство» выступил глава ТПП

«Нужно определить, сколько должно быть членов семьи, сколько им должно принадлежать (долей. — «Известия») в компании, чтобы она считалась семейной, и так далее», — сказал он.

По словам Катырина, есть много вопросов — например, как наследовать семейный бизнес.

Еще в июле 2019 года президент России Владимир Путин на встрече с Катыриным заявил, что следует ввести четкое определение «семейный бизнес», для того чтобы власти могли поддерживать его. С инициативой ввести в правовое поле понятие «семейное предпринимательство» изначально выступил глава ТПП.

Катырин отмечал, что ТПП начала программу по развитию семейного бизнеса в России. Перед ее запуском она провела опрос, участники которого назвали развитие семейного предпринимательства одной из самых устойчивых форм развития своего дела. 82% участников опроса заявили о сложных правилах регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.

Тогда заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребрынка Илья Семин заявил «Известиям», что нужно тщательно проанализировать наиболее распространенные виды семейного бизнеса, чтобы понять, какие нужны изменения.

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