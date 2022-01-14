Министр информации Казахстана заявил об уважении России

Занявший пост главы министерства информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил в пятницу, 14 января, что относится к России с большим уважением. Так он отреагировал на сообщения о приписываемой ему «русофобии».

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», — приводит «Sputnik Казахстан» слова Умарова.

Министр добавил, что обвинения в его адрес основаны на некорректных и эмоциональных высказываниях. Речь о заявлениях, оставленных в социальных сетях более 10 лет назад, отметил Умаров.

Он также отверг обвинения в неуважении к памяти Великой Отечественной войны.

«Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы», — добавил министр.

Ранее Умаров охарактеризовал Великую Отечественную как «чужую войну», а русских назвал «навязанной диаспорой».

12 января глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с министром, объяснив это взглядами последнего. Кроме того, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал Умарову не посещать Байконур, отметив, что на космодроме ему рады не будут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что националистические заявления в адрес России Умарова неприемлемы. По ее словам, они справедливо вызвали обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением Умарова, заявил, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана. Он добавил, что судить о министре следует по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в своем новом статусе.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Кроме того, 11 января президент Казахстана назначил новым премьером страны Алихана Смаилова. В тот же день Токаев утвердил новый состав правительства республики, в состав кабмина вошел в том числе Умаров.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Окончательный вывод миротворцев планируется завершить 19 января.