Ветер в Калининградской области повалил десятки деревьев

В Калининградской области ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на регион накануне, 13 января. В результате сильного ветра в регионе повалено порядка 20 деревьев.

В пресс-службе ГУ МЧС области уточнили, что скорость штормового ветра достигала 26 м/с. В 13 поселениях фиксировались сбои в электроснабжении. Сейчас сотрудники «Россети Янтарь» проводят ремонтные работы.

Пострадавших среди местных жителей нет, пишет ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за циклона. Идет расчистка дорог, проездов к больницам, детским садам и другим социально значимым учреждениям города. Циклон нарушил работу всех видов транспорта в области.