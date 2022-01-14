Подозреваемого в финансировании террористов задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов 14 января задержали в Москве уроженца Дагестана, подозреваемого в финансировании террористической деятельности. По данным «Известий», мужчина 1978 года рождения вел сбор средств для финансирования организации ИГ (признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее задержанные участники группировки утверждают, что подозреваемый в период с 2014-го по 2017 год перечислял денежные средства на счета организаторов сбора и передавал лично. За содействие террористической деятельности ему грозит до 15 лет лишения свободы.

28 декабря 2021 года стало известно, что сторонник ИГ, намеревавшийся взорвать военный суд в Москве, получил 19 лет колонии. Мужчину задержали в ноябре 2020-го в одном из подмосковных поселков.

В управлении ФСБ по Москве и Московской области уточнили, что по полученным от лидеров ИГ инструкциям Умаров А.С. приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для самодельного взрывного устройства (СВУ), а также поражающие элементы к нему и, собрав их в единое СВУ, спрятал его в примыкающей к дому лесополосе.