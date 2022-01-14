Водитель маршрутки сам почистил подъезд к остановке в Рязани

В Рязани водитель маршрутного автобуса самостоятельно расчистил от снега подъезд к остановке общественного транспорта. Фото произошедшего появились в городских пабликах.

Автор фотографий вспомнил недавний инцидент с автобусом и пристыдил коммунальные службы, пишет РИА «7 новостей».

Накануне, 13 января, в соцсетях появились фото того, как пассажиры одного из автобусов в Рязани, застрявшего в сугробе, вытолкали его оттуда. Речь шла об автобусе маршрута № 62 и парковке у ТЦ «Олимпийский», пишет 62INFO.ru.

Мэр Елена Сорокина на своей странице в соцсети пообещала выйти на уборку улиц города с лопатой. Пост появился в четверг. В этот день сити-менеджер с проверкой проехала по улицам Московского района Рязани.