Лавров оценил реакцию Запада на потенциал ОДКБ после событий в Казахстане

Потенциал миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) доказал свою дееспособность всему миру, скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе. Об этом заявил в пятницу, 14 января, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Потенциал миротворческих сил (ОДКБ) доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции.

По его словам, изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, направленных из всех стран ОДКБ для помощи Казахстану, «была, конечно, оценена всеми по достоинству».

При этом глава МИД РФ обратил внимание на то, что сложившаяся в Казахстане ситуация продемонстрировала: усилия, которые в ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, ближайшем партнере и союзнике России.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Окончательный вывод миротворцев планируется завершить 19 января.