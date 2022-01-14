Экспертиза подтвердила экобезопасность велотерренкура на Ставрополье

Две экспертизы одобрили проект строительства велотерренкура на заповедных землях Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, специалисты подтвердили, что будущий велотерренкур не несет никакой экологической угрозы, строительство не нарушит экосистему региона.

При этом глава региона сравнил планы по строительству велосипедной дороги с горнолыжными трассами на Северном Кавказе, которые находятся в пределах особо охраняемых природных территорий. По его словам, которые приводит NewsTracker.ru, в частности, в Архызе на лыжах катаются в заповеднике, а на Эльбрусе на высоту 4 100 м поднимают канатную дорогу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в Ставропольском крае. Новый велопешеходный маршрут заработает в 2023 году.