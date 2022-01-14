Опубликованы кадры побега мальчика из детского сада под Москвой

Опубликованы кадры с шестилетним мальчиком, который сбежал из детского сада в Подмосковье.

На видео можно заметить, что ребенок специально прятался от своей группы, чтобы потом уйти.

Инцидент произошел 12 января в детском саду «Светлячок» в городе Дмитрове, пишет RT. Мальчик самостоятельно покинул территорию детского сада и вернулся домой, отмечает телеканал «360».

По данным «Известий», ребенок обиделся на наказание воспитательницы. Заведующая детсадом заявляла, что мальчика не наказывали. Она рассказала, что на него было много жалоб, а родители других детей просили перевести его в другую группу.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ходе нее сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.