Названа выигравшая 500 млн рублей победительница новогоднего тиража «Русского лото»

Победительницей в новогоднем тираже «Русского лото», выигравшей 500 млн рублей, оказалась Светлана Брагина из Новороссийска (Краснодарский край). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в пятницу, 14 января.

Брагина приобрела набор из 10 лотерейных билетов. Один из них принес ей полмиллиарда рублей. Женщина отметила, что покупает лотерейные билеты уже давно, однако на такую победу и не надеялась.

«Я до сих пор не могу осознать произошедшее. (...) Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме — купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу смогу себе это позволить», — рассказала она, добавив, что часть средств планирует направить на благотворительность.

Розыгрыш состоялся 1 января в эфире одного из федеральных телеканалов. По его итогам главный приз в размере 1 млрд рублей разделили два жителя страны, личность второго мультимиллионера пока неизвестна. Кроме того, еще 52 участника из разных регионов России выиграли по 1 млн рублей. Еще 64 человека закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 974 200 845 рублей. Победители начали обращаться за призами 4 января.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. Крупнейшим распространителем лотерей в России является «Столото» (входит в состав многопрофильного российского холдинга S8 Capital, его владелец — Армен Саркисян).