Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии сроков вступления Украины и Грузии в НАТО
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Общество
Суд вновь рассмотрит дело блогера Била о ДТП в центре Москвы
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
Москвичам пообещали много снега на следующей неделе
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м
Сюжет:

«Сбер» получил рекордную чистую прибыль в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Сбер» подвел финансовые итоги 2021 года по российским стандартам отчетности. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Мы планируем интегрировать в наши алгоритмы цифровое зрение»
Директор по развитию «СберСтрахования» Александр Гогленков — о цифровом векторе компании и инновационных финпродуктах

Прошлый год стал успешным для крупнейшего банка в стране. Так, компания вышла на рекордный объем выдачи кредитов — более 20 трлн рублей. Такого показателя удалось достичь благодаря росту российской экономики и потребительской активности населения.

Рекордный рост также зафиксирован в показателях чистой прибыли банка — по итогам прошлого года она выросла в 1,7 раза, до 1,2 трлн рублей. Рентабельность капитала при этом составила 25%.

При этом успешные темпы выдачи кредитов у «Сбера» обусловлены не только благоприятной экономической ситуацией, но и активным освоением компанией современных технологий. Так, 73 млн клиентов «Сбера» пользуются мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», в то время как общее число розничных клиентов банка составляет 104 млн человек.

Кроме того, в 2021 году «Сбер» активно развивал экосистему нефинансовых сервисов, в которую сейчас входят множество компаний из различных отраслей. В результате число пользователей подписки «СберПрайм», дающей льготные условия для пользования сервисами «Сбера», выросло в 10 раз — до 4,25 млн человек.

Как отметил профессор, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, «Сберу» удается сохранять очевидный «драйв» в своей бизнес-модели, что очень важно в современной экономике. Он также подчеркнул, что рекордная прибыль компании приведет к рекордным отчислениям дивидендов в бюджет России.

«В 2022 году банк намерен пустить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, то есть государство может получить более 300 млрд руб. Одновременно «Сбер» выполняет весьма существенную социальную функцию по доступности финансовых услуг, таких как потребительское кредитование, включая ипотеку», — указал специалист.

В свою очередь, доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов отметил, что «Сбер» также смог превратиться в крупного игрока в IT-секторе, так как современные технологии способствуют не только снижению затрат, но и делают сервисы банка более востребованными.

В прошлом году «Сбер» впервые был признан лучшим розничным цифровым банком мира по итогам ежегодного исследования Global Finance. Кроме того, финансовая организация завоевала победу еще в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022