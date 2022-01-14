«Сбер» получил рекордную чистую прибыль в 2021 году

«Сбер» подвел финансовые итоги 2021 года по российским стандартам отчетности. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Прошлый год стал успешным для крупнейшего банка в стране. Так, компания вышла на рекордный объем выдачи кредитов — более 20 трлн рублей. Такого показателя удалось достичь благодаря росту российской экономики и потребительской активности населения.

Рекордный рост также зафиксирован в показателях чистой прибыли банка — по итогам прошлого года она выросла в 1,7 раза, до 1,2 трлн рублей. Рентабельность капитала при этом составила 25%.

При этом успешные темпы выдачи кредитов у «Сбера» обусловлены не только благоприятной экономической ситуацией, но и активным освоением компанией современных технологий. Так, 73 млн клиентов «Сбера» пользуются мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», в то время как общее число розничных клиентов банка составляет 104 млн человек.

Кроме того, в 2021 году «Сбер» активно развивал экосистему нефинансовых сервисов, в которую сейчас входят множество компаний из различных отраслей. В результате число пользователей подписки «СберПрайм», дающей льготные условия для пользования сервисами «Сбера», выросло в 10 раз — до 4,25 млн человек.

Как отметил профессор, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, «Сберу» удается сохранять очевидный «драйв» в своей бизнес-модели, что очень важно в современной экономике. Он также подчеркнул, что рекордная прибыль компании приведет к рекордным отчислениям дивидендов в бюджет России.

«В 2022 году банк намерен пустить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, то есть государство может получить более 300 млрд руб. Одновременно «Сбер» выполняет весьма существенную социальную функцию по доступности финансовых услуг, таких как потребительское кредитование, включая ипотеку», — указал специалист.

В свою очередь, доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов отметил, что «Сбер» также смог превратиться в крупного игрока в IT-секторе, так как современные технологии способствуют не только снижению затрат, но и делают сервисы банка более востребованными.

В прошлом году «Сбер» впервые был признан лучшим розничным цифровым банком мира по итогам ежегодного исследования Global Finance. Кроме того, финансовая организация завоевала победу еще в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира».