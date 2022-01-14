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Сотрудники детсадов в Ижевске пожаловались на коллекторов

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Детские сады в Ижевске «терроризируют» коллекторы из-за долгов бывших и действующих сотрудников. В пресс-службе управления ФССП по Удмуртии сообщили о получении жалоб от дошкольных учреждений на противоправное поведение коллекторов.

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Так, неизвестные пришли в один из городских детских садов и потребовали информацию о сотруднике. Незнакомцев внутрь не пустили, чтобы не возникло угрозы безопасности детей. После чего они исчезли. После этого на стационарный телефон начали поступать звонки с угрозами и требованиями возврата долга.

Подобный случай произошел еще в одном детском саду Ижевска. Причем информацию требовали о женщине, которая уже не работала в учреждении. На телефон заведующей менее чем за сутки поступило около 120 звонков, пишет ИА «Сусанин».

По этим фактам возбуждены административные дела. Материалы направлены в прокурату по фактам оскорблений, в Роскомнадзор — из-за разглашения персональных данных, а в полицию — по вопросу наличия в действиях неизвестных лиц признаков угроз.

Ранее сообщалось, что объем рынка цессии уменьшился с 90 млрд рублей в 2020-м до 40 млрд в текущем году. Такой вывод сделали в соответствии с данными СРО НАПКА. Там ожидают, что в 2022 году продажи долгов коллекторам в МФО сохранятся на уровне 40 млрд.

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