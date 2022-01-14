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Пожар произошел на территории храма в центре Москвы

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На территории храма Великомученика Георгия Победоносца на Большой Грузинской улице в Москве произошел пожар.

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По данным источника «Известий», возгорание началось на кухне, затем огонь перекинулся на кровлю. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

На место пожара прибыли экстренные службы. К 12:00 мск пожар был ликвидирован.

Данных о пострадавших не поступало.

Храм относится к Московской городской епархии Русской православной церкви. Также он является духовным центром грузинской диаспоры в Москве. В здании ведутся службы на грузинском и русском языках.

В январе 1779 года деревянная церковь сгорела. В 1899 году по проекту архитектора Василия Сретенского была построена новая большая кирпичная церковь в русско-византийском стиле. В советское время в здании храма размещался вечерний электромеханический техникум имени Красина.

В 2015 году техникум освободил здание храма и в нем была проведена реставрация.

Ранее сообщалось, что 14 января также произошел пожар в торговом центре «Красная Пахра» в Новой Москве. По предварительным данным, пожар возник на первом этаже здания. Подробности и причины пожара выясняются.

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