Минздрав Татарстана ответит за холод в палатах больницы Казани

Министерство здравоохранения Татарстана должно устранить нарушения в клинической больнице № 2 в Казани, пациенты которой пожаловались на холод в палатах. Об этом Inkazan.ru сообщил местный правозащитник Еркен Сарсембаев.

Активист обратился в прокуратуру и СКР с требованием закрыть больницу. Пациенты жаловались не только на низкую температуру в палатах, но и необорудованные санузлы. Также Сарсембаев потребовал привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

В свою очередь, прокурор республики Илдус Нафиков поручил провести проверку больницы, где, кроме других нарушений, нашли потрескавшуюся штукатурку на стенах и щели в окнах.

Министру здравоохранения республики Марату Садыкову вынесено представление об устранении нарушений законодательства.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления людей парами хлора в частном бассейне в поселке Кульсеитово в Казани. К врачам обратились девять человек, в том числе трое детей.