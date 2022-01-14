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СМИ узнали о требовании принца Чарльза отстранить Эндрю от королевского двора

Daily Mail: Принц Чарльз настоял на отстранении Эндрю от королевских обязанностей
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Наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям сыграли важную роль в отстранении принца Эндрю от королевской жизни после обвинения в изнасиловании, сообщила 14 января британская газета Daily Mail.

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«Источники в Букингемском дворце рассказали, что «безжалостное и быстрое» решение широко обсуждалось в королевской семье после неудачной попытки Эндрю убедить судью отклонить гражданский иск, в котором он обвиняется в сексе с жертвой торговли людьми», — пишет издание.

Днем ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила о лишении герцога Йоркского Эндрю всех титулов и воинских званий. В общей сложности у герцога Йоркского было восемь почетных военных титулов — подарков от королевы. Кроме того, Эндрю больше не будет выполнять публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи и станет защищать себя в суде как частное лицо. Такое заявление, отмечает газета, последовало после того, как суд Нью-Йорка отказался удовлетворить просьбу принца отклонить иск Вирджинии Джуффре, которая обвиняет принца в изнасиловании.

Помимо этого, Эндрю могут выселить из его роскошного особняка, расположенного в пяти километрах от резиденции королевы, и лишить круглосуточной охраны полиции, написала в пятницу газета Sun.

Скандал с принцем Эндрю набрал обороты в 2019 году. Помимо старшего сына королевы Великобритании Вирджиния Джуффре обвинила в произошедшем американского миллиардера Джеффри Эпштейна, арестованного по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Джуффре поведала, что член королевской фамилии был одним из участников вечеринок Эпштейна, назвав обоих растлителями.

После скандала 10 августа 2019 года арестованный Эпштейн покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка.

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