«Уроки доброты» проведут в Ленобласти после инцидента в Никольском

В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты». Решение принято после инцидента с издевательствами над девочкой в городе Никольское. На занятиях педагоги будут обсуждать с детьми вопросы коммуникации, проявления эмоций, таких как злость и жестокость.

Глава регионального комитета по образованию Вероника Реброва рассказала телеканалу «78», что, конечно, один урок не решит все воспитательные задачи, но он может стать моментом осмысления, стартом для последующих добрых инициатив и действий.

11 января в Никольском пятеро мальчиков гонялись за школьницей, толкали в снег, давали подзатыльники и били. Один из них сначала подал обессилевшей девочке руку, но, когда та встала, снова подставил подножку и завалил на землю.

Случившимся заинтересовались СКР и прокуратура. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

31 декабря сообщалось, что в Петербурге найдено тело пропавшего девятиклассника. Погибшего нашли на лестничной клетке на восьмом этаже многоквартирного дома. Пропавший учился в Колпино и состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.