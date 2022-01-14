В Карачаево-Черкесии пенсионер три года хранил дома немецкий снаряд

В Карачаево-Черкесии пенсионер три года хранил дома немецкий снаряд

2022-01-14 10:59:22

2022-01-14 10:59:22

2022-01-14 10:59:22

2022-01-14 10:59:22

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