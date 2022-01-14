Самый теплый с начала зимы день принес в Петербург циклон «Эльза»

В Санкт-Петербурге 13 января стало самым теплым днем с начала зимы. Мощное вторжение теплого атлантического воздуха вызвано циклоном «Эльза». Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг температура воздуха поднималась в Петербурге до +3,5 градуса. До этого самым теплым днем зимы было 16 декабря, когда столбики термометров поднимались до отметки +3,1 градуса.

Специалисты считают, что до конца января Северную столицу ждет еще несколько оттепелей, сообщает телеканал «78».

10 января сообщалось о том, что Санкт-Петербург и Ленинградская область обновили рекорд нынешней зимы по высоте сугробов. В Петербурге впервые с начала зимы высота снежного покрова достигла 37 см. В Ленинградской области снежный покров вырос до 66 см. Больше всего снега выпало в Тихвине и Лодейном Поле.