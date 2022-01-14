В ГД встречно предупредили США об ответе РФ на угрозы безопасности страны

Россия может дать не менее жесткий ответ США в случае угрозы ее безопасности. Такое предупреждение сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в пятницу, 14 декабря, в беседе с «Известиями».

Так он прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что Вашингтон решительно отреагирует, в случае если Москва будет размещать свои войска в Латинской Америке.

«Сейчас США пригрозили жестким ответом, но наш ответ может быть не менее жестким в случае угроз нашей безопасности и дальнейших провокаций», — предупредил парламентарий.

По его словам, Карибский кризис по сей день «отдается эхом в коридорах Белого дома» и Штаты уже давно привыкли формировать образ России как внешнего противника в попытке отвлечь общественность от собственных проблем.

«Целые поколения американских политиков формировались в страхе возвращения к границам США советских, а затем российских ракет. США давно привыкли делать из нашей страны образ внешнего врага, смещая фокус внимания со своих проблем в эту строну», — подчеркнул он.

Салливан сделал свое заявление о решительном ответе США накануне. При этом он добавил, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях 10 января, однако выразил надежду на дипломатические договоренности между РФ и США, которые повысят стабильность в Европе.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После переговоров 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия–НАТО 12 января назвал его «непростой, но важной дискуссией». По его словам, между Россией и альянсом существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, в свою очередь, отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача «сдерживания России». По его словам, «под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах».

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю в целом ясны итоги переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, предстоит дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.