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В Волгоградской области пропала школьница

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В Камышинском районе Волгоградской области второй день ведутся поиски 15-летней девочки. Об этом сообщила в пятницу, 14 января, пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

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Накануне жительница села Чухонастовка рассказала правоохранителям, что ее внучка ушла утром в школу и не вернулась домой. На поиски девочки направился весь личный состав местной полиции, сотрудники МЧС и местной администрации, а также волонтеры.

«Разыскивается Айлита Ли, 2006 года рождения. Приметы: на вид 15–16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные ниже пояса, глаза карие. Была одета: куртка зимняя оранжевая, коричневые сапоги, шапка зеленого цвета», — уточняется в заявлении ГУ МВД.

Ранее, в ноябре 2021 года, в Екатеринбурге пропала девятилетняя школьница. Ребенок гулял в районе Химмаш и не вернулся домой. Однако на следующий день после исчезновения девочку нашли. Школьница была в гостях у подруги и о своем местонахождении родителям не сообщила.

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