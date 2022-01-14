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Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м
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Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

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В Европе цена фьючерсов на газ выросла на 10,6%, превысив $1100 за 1 тыс. куб. м. Об этом в пятницу, 14 января, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF составила €94,5 за 1 МВт•ч, достигнув максимума в $1121 за 1 тыс. куб. м согласно курсу Центрального банка РФ евро к доллару США.

Днем ранее цена февральского фьючерса на хабе TTF в 18:43 мск выросла до $1000, после немного снизилась, но в 19:07 мск вновь превысила $1000.

Рост котировок к расчетной цене среды составлял 12,5%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). В последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации и новостей о том, что увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из США в Европу.

Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, рассказал «Известиям», что цена фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальной цены физических поставок в Европу, лишь небольшая часть газа продается по такой цене.

Как рассказал «Известиям» Валдис Плявиньш, независимый энергоэксперт, прогнозы по поставкам природного газа в Европу можно делать, лишь исходя из погоды, поскольку именно она является определяющим фактором в данный момент. Он подчеркнул, что теплая зима немного успокоила наиболее панически настроенных покупателей газа, снизив спрос и цену с аномально высоких $2000 за 1 тыс. куб. м до «всё еще высоких» $800–900 за 1 тыс. куб. м.

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