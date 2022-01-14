В Renault рассказали о новом кроссовере Austral

Французская компания Renault опубликовала 13 января изображение нового кроссовера Austral, а также обнародовала некоторые подробности о модели.

Отмечается, что одной из фирменных стилистических особенностей нового Renault Austral является резкий выступ вдоль нижней части кузова. Он заостряется спереди, подчеркивая динамичность силуэта. Новая геометрия отличается от традиционных горизонтальных линий, которые прежде шли параллельно земле и выглядели довольно статично.

Кроме того, корпус фар автомобиля изготавливается из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры. Когда зажигаются светодиодные огни, выгравированные линии начинают переливаться, образуя яркий рисунок.

Новая модель Austral заменит в модельной линейке бренда другой кроссовер — Kadjar. Длина Renault Austral составит 4510 мм. В салоне смогут разместиться пять человек, включая водителя.

В линейку двигателей войдут 1,3-литровые бензиновые моторы с турбонаддувом, действующие вместе с компактными вспомогательными электрическими агрегатами по схеме «умеренный гибрид». Кроме того, у модели будут версии с полноценными гибридными, а также с полностью электрическими силовыми установками.

3 декабря сообщалось, что в мае 2022 года на «АвтоВАЗе» начнется выпуск третьего поколения седана Logan. В продаже на российском рынке модель появится в июне.