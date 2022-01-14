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Порядка 200 пешеходных переходов обустроили за год в Татарстане

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В Татарстане за 2021 год удалось обустроить 177 пешеходных переходов. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканский миндортранс сообщает, что мероприятия по обустройству объектов безопасности проводились на региональных дорогах, а также в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

Так, специалисты установили около 7 тыс. м пешеходного ограждения, порядка 30 тыс. м барьерного ограждения, 4533 дорожных знака и восемь светофоров. Установлено также более 90 искусственных дорожных неровностей, обустроено 37 тыс. м тротуаров и пешеходных дорожек, организовано 76 остановочных площадок для маршрутных автобусов.

Нацпроект будет реализовываться в Татарстане до 2024 года. В результате доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, должна увеличиться с 46% до 50%, дорог городских агломераций — с 79% до 85%.

Ранее сообщалось, что Татарстан раньше всех на Волге начнет рекультивацию иловых полей. Из федерального бюджета на эти цели в этом году будет выделено 548 млн рублей. Работы будут проводить в рамках нацпроекта «Экология».

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