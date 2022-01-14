Порядка 700 бесхозных дорог нашли в Ростове-на-Дону

Администрация Ростова-на-Дону обязана взять на баланс более 700 дорог, которые никому не принадлежат. Это необходимо для того, чтобы сохранить их в нормальном состоянии, сообщает региональная прокуратура.

Нарушения были зарегистрированы во время проверки соблюдения требований закона в сфере безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство выяснило, что администрация не поставила на учет порядка 700 дорог. Если за ними не следить, они могут разрушиться.

Заявление с требованием взять объекты на баланс было направлено в суд, который удовлетворил все требования прокуратуры, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области начали строить автобан. Длина дороги составит 120 км, она пройдет от Каменска до Ростова-на-Дону.