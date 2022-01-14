Торговый центр загорелся в Новой Москве

Торговый центр «Красная Пахра» загорелся в Троицком административном округе (ТиНАО) Москвы, об этом сообщил 14 января источник «Известий».

По предварительным данным, пожар возник на первом этаже здания, существует угроза распространения огня на второй этаж.

Подробности и причины пожара выясняются.

Накануне здание с торговыми павильонами загорелось на севере Москвы. Возгорание возникло в здании на Сущевском Валу. Площадь пожара составила 200 кв. м. В распоряжении «Известий» появилось видео с места пожара. На кадрах можно заметить, как над объектом поднимаются густые клубы дыма. Позднее пожарные полностью ликвидировали возгорание.