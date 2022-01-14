В России за сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и Подмосковье (1990).

За минувшие 24 часа от последствий COVID-19 скончались 739 человек, полностью выздоровели 24 952 гражданина.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ выявлено 10 747 125 случаев COVID-19, количество летальных исходов достигло 319 911, выздоровели 9 809 300 человек.

Ранее в этот день врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что в связи с ростом заболеваемости штаммом «Омикрон» россиянам лучше пройти вакцинацию повторно. Он обратил внимание на то, что «Омикрон» способен нейтрализовать антительную защиту.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Тогда как главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.