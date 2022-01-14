Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске арестовали

Мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки в Омске, арестовали на два месяца, сообщили в пятницу, 14 января, в пресс-службе областной прокуратуры.

Подозреваемого задержали накануне. Мужчина был в неадекватном состоянии. Правоохранителям пришлось снимать его с дерева.

Известно, что 38-летний мужчина был восемь раз судим за кражу.

По данным следствия, арестованный проживает с потерпевшей и ее матерью в одной квартире.

Ночью 13 января он изнасиловал девочку, когда его сожительница была на работе. Утром подросток рассказала обо всем матери.

В настоящее время потерпевшая находится в больнице. После случившегося ей потребовалась операция.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.