Прямой эфир
Мир
В Алма-Ате задержали более 2 тыс. участников незаконных акций
Экономика
В Германии назвали отключение РФ от SWIFT ударом по Западу
Спорт
Лучшие результаты на ЧЕ по фигурному катанию показали спортсменки из России
Мир
Минобороны Украины опубликовало видео тренировок с американскими ПТРК Javelin
Мир
В Японии определили место падения выпущенной КНДР ракеты
Мир
Итальянский вирусолог допустил доминирующее положение «Омикрона» в Европе
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Происшествия
Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Мир
Угрозы на сайтах госорганов Украины появились в результате хакерской атаки
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске арестовали

Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске арестовали на два месяца
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки в Омске, арестовали на два месяца, сообщили в пятницу, 14 января, в пресс-службе областной прокуратуры.

Подозреваемого задержали накануне. Мужчина был в неадекватном состоянии. Правоохранителям пришлось снимать его с дерева.

Известно, что 38-летний мужчина был восемь раз судим за кражу.

Трудные лета: ГД готова ужесточить наказание за изнасилование детей
Возраст жертвы не должен играть роли при вынесении приговора, считают депутаты

По данным следствия, арестованный проживает с потерпевшей и ее матерью в одной квартире.

Ночью 13 января он изнасиловал девочку, когда его сожительница была на работе. Утром подросток рассказала обо всем матери.

В настоящее время потерпевшая находится в больнице. После случившегося ей потребовалась операция.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022