В Севастополе 13 автомобилей столкнулись из-за гололеда

На участке дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в пятницу, 14 января, произошло крупное ДТП, столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД России.

«Из-за образования гололедицы на дорожном покрытии участка автодороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в районе моста через реку Бельбек произошло столкновение 13 автомобилей», — отмечается в заявлении.

Участниками ДТП стал один «Камаз», два фургона фургона ГАЗель и 10 легковых автомобилей.

В результате аварии пострадали три человека, потерпевшим была оказана помощь на месте.

Как заверили в ведомстве, риск возникновения подобных аварий увеличился в связи с резким изменением температуры воздуха и выпадением осадков в Севастополе.

Накануне 20 автомобилей столкнулись в Липецке на участке объездной трассы Тамбов–Орел. По предварительным данным, в результате аварии никто не погиб, но есть пострадавшие.