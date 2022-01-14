Сенат США отклонил проект о санкциях против «Северного потока – 2»

Американский сенат не поддержал проект закона о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

13 января верхняя палата американского парламента проголосовала против принятия законопроекта, который был предложен представителем партии республиканцев Тедом Крузом. При этом демократы подвергли предложение Круза критике. В итоге проект не смог набрать необходимые для одобрения 60 голосов, отмечает Reuters.

В частности, Круз предлагал ввести ограничения против компании Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после принятия документа.

Как рассказал «Известиям» 14 января бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс, отклонение проекта новых рестрикций против СП-2 говорит о том, что демократы, выступившие против инициативы Круза, поддерживают президента США Джо Байдена.

Маркс считает, что решение американского сената не было связано с результатами прошедших российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

По мнению экс-сенатора, голосование являлось политически обоснованным, демократы стремились «не дать Крузу выиграть».

Как сообщила сенатор-демократ Джинн Шейхин, она отказалась от поддержки законопроекта Круза, так как, по ее мнению, новые санкции могут вбить клин между США и европейскими странами, включая Германию.

При блокировке трубопровода экономические издержки для России будут практически нулевыми, предупредил 10 января американист Крис Миллер.

Он подчеркнул, что в настоящее время уже существует избыток пропускной мощности газопроводов, вследствие чего объем продаж газа РФ в Европу останется неизменным.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.