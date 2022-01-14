Появились кадры с места крушения самолета в Алтайском крае

В распоряжении «Известий» появились кадры с места крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Алтайском крае на аэродроме села Старобелокуриха, в результате которого пострадали два человека. На кадрах видно, что корпус самолета сильно поврежден.

О происшествии стало известно 14 января. Для спасения пострадавших были привлечены 24 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники.

«По уточненной информации, крушение потерпел легкомоторный самолёт «Аэропракт А-22», совершавший экскурсионный полет. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу города Белокурихи», — сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России (СКР) сообщили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На борту самолета был один пассажир, а также пилот, которому принадлежало судно.

На место инцидента выехала следственная группа. Причины крушения выясняются.

Ранее, 6 января, в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом погибли двое мужчин.