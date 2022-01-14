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Роспотребнадзор рассказал об универсальной возможности всех ПЦР-тестов

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Все российские тест-системы выявляют коронавирус независимо от того, каким вариантом вируса заражен человек. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в пятницу, 14 января.

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«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 способны все ПЦР-тест-системы, независимо от того, каким вариантом заразился человек — «Дельтой» или «Омикроном». Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной», — передали ее слова «РИА Новости».

Дифференцировать «Омикрон» от «Дельты» нужно, чтобы контролировать развитие эпидемиологического процесса, знать возможные усложнения ситуации и прогнозировать нагрузку на медицинские учреждения, объяснила Черкашина. Но при этом тестировать новыми системами всех подряд не нужно, достаточно только части популяции, 5–10% от заболевших в регионе.

«Такая работа ведется Роспотребнадзором в отношении штамма «Омикрон» уже больше месяца, с декабря 2021 года», — отметила специалист.

14 января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что «Омикрон» не стоит недооценивать, так как совокупные показатели смертности по миру от него высокие. Так, в США, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высока заболеваемость.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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