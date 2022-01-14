В Алма-Ате задержали более 2 тыс. участников незаконных акций

Правоохранители задержали в Алма-Ате за участие в незаконных акциях и мародерствах более 2 тыс. человек. Об этом сообщил информационный центр комендатуры города в пятницу, 14 января.

«Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов», — передает сообщение комендатуры Tengrinews.kz.

Отмечается, что за сутки отработки сообщений граждан проведены в Жетысуском и Наурызбайском районах города. Всего поступило 175 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования.

«Все сообщения отработаны», — говорится в сообщении.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.