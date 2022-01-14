Самолеты с миротворцами ОДКБ Белоруссии вылетели из Казахстана в Минскую область

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Белоруссии вылетели с казахстанского аэродрома Жетыген в Минскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в пятницу, 14 января.

«10 самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Жетыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — говорится в сообщении.

Миротворцев Армении и Таджикистана позже доставят в пункты постоянной дислокации российскими самолетами. Подразделение миротворцев из Киргизии совершит марш на штатной технике своим ходом.

13 января президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, ближайшем партнере и союзнике России.

В тот же день в Минобороны России сообщили, что первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в Россию. Они выполняли задачи по охране социально значимых объектов в республике.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ выполнила свою роль в Казахстане эффективно. По его словам, Казахстан справился с возникшими в начале января трудностями. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что миротворческая миссия прошла идеально с точки зрения ее результата.