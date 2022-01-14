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Эксперт объяснил результат голосования по санкциям против СП-2 в сенате США

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Бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс в интервью «Известиям» в пятницу, 14 января, заявил, что, отклонив в сенате законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2», демократы выразили поддержку президенту США Джо Байдену.

Кроме того, по словам политика, они не дали «выиграть» автору инициативы, республиканцу Теду Крузу.

«Сегодняшнее голосование было политическим среди демократов и республиканцев. На самом деле демократы проголосовали против, потому что поддерживали президента Джо Байдена. То есть это решение не столько отражает позицию сената в вопросе санкций, сколько служит поддержкой Байдена и попыткой усмирить сенатора Круза. В данном случае демократы, скорее, ждут, как отношения России и Украины будут развиваться», — пояснил он.

По мнению Маркса, решение сената США не связано с результатами прошедших российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Он еще раз напомнил, что голосование было политически мотивированным.

«Прямой связи между встречей в Женеве и этим голосованием нет, так как голосование просто прошло по расписанию сената. То есть события, которые произошли в Женеве, не повлияли на результаты голосования. Это было политически обоснованное голосование, чтобы не дать Крузу выиграть», — отметил бывший сенатор.

Накануне сенат США отклонил законопроект, предложенный республиканцем Тедом Крузом, о санкциях в отношении СП-2. Перед подсчетом голосов его раскритиковали демократы, и инициативе не удалось набрать необходимые 60 голосов. Согласно законопроекту, санкции предполагалось наложить на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия.

Также 13 января против законопроекта выступила администрация США. Белый дом отметил, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

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