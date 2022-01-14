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Минобороны Украины опубликовало видео тренировок с американскими ПТРК Javelin

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Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором военные тренируются в использовании американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом стало известно в четверг, 13 января.

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Ролик под названием «What is Javelin in Ukraine?» (Вот что такое Javelin на Украине)​, в котором солдаты ВСУ поражают «Джавелинами» условные цели, опубликовали на странице министерства в Facebook. Видео сопровождается песней «Somebody to Love» группы Jefferson Airplane.

23 декабря пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) подтвердил, что учебные стрельбы с применением Javelin успешно прошли на полигоне в Донбассе.

О первом применении ПТРК Javelin в Донбассе 21 ноября сообщил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), заверил он.

28 октября член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра отметил, что информация об использовании Киевом беспилотников говорит об отсутствии у Украины заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Берлину стоит рассматривать это действие как сигнал тревоги для собственной готовности к военной обороне, отметил политик.

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