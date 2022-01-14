Эксперт Роспотребнадзора попросила не считать «Омикрон» легким заболеванием

«Омикрон» не стоит считать легким заболеванием: совокупные показатели смертности по миру от него высокие. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в пятницу, 14 января.

«Не стоит «Омикрон» считать легким заболеванием. В пересчете на душу населения в Соединенных Штатах, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высокая заболеваемость», — передали ее слова в «РИА Новости».

Пшеничная отметила, что набор мер при «Омикроне» такой же, как и при других вариантах коронавируса: вакцинация, ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, сокращение контактов и проветривание помещений.

«К сожалению, темпы вакцинации в период новогодних праздников значительно снизились. Даже при небольшом ухудшении самочувствия стоит остаться дома и обратиться к врачу. Необходимо пройти тестирование на COVID и грипп, а при возможности и на другие ОРВИ. Своевременное лечение, назначенное доктором, позволит избежать развития неблагоприятных последствий», — подчеркнула Пшеничная.

13 января главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» переносят не очень тяжело. При этом его скорость распространения гораздо выше других вариантов.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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