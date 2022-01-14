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Инфекционист Минздрава назвал непривитых «плацдармом» для эволюции коронавируса
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Инфекционист Минздрава назвал непривитых «плацдармом» для эволюции коронавируса

Профессор Чуланов: «Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса»
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Не прошедшие вакцинацию люди провоцируют эволюцию коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов в пятницу, 14 января.

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По его словам, вирус может эволюционировать и в организме у привитых людей, но не прошедшие вакцинацию значительно увеличивают вероятность появления нового штамма.

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — передает слова специалиста РБК.

Чуланов уверен: вакцинация поможет сократить количество подобных «плацдармов». И тогда, по его мнению, пандемия закончится на «Омикроне».

13 января главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пациенты штамм коронавируса «Омикрон» переносят не очень тяжело, но его скорость распространения гораздо выше других вариантов. Он добавил, что случаев резкого ухудшения состояния, как с «Дельтой», при новом штамме меньше.

В тот же день главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости. В этих условиях он отметил важность соблюдения ограничительных мер, которые уменьшат количество контактов между людьми.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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