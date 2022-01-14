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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 14 января

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Облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега, местами метель ожидаются в Москве в пятницу, 14 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Кроме того, синоптики предупреждают о возможном налипании мокрого снега, гололедице и снежных заносах.

Днем температура в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ночью похолодает до -3 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, местами порывы будут достигать 18 м/c.

Атмосферное давление составит 720–722 мм ртутного столба.

В Московской области прогнозируется днем от -4 до +1 градуса, ночью — от -5 до нуля.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 14 января циклон «Эльза» обрушит на Москву фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса». Синоптик считает, что ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов всего января. Такое атмосферное давление, по его словам, негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.

О том, что в Москве до конца недели ожидается аномально низкое атмосферное давление, предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в этот день. Он также отметил, что в столичном регионе ожидается резкое потепление.

13 января в связи с неблагоприятным прогнозом власти Москвы приняли решение перевести все городские службы столицы в режим повышенной готовности. Согласно данным синоптиков, снегопад продлится до 21:00 пятницы.

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