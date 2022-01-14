Сенат США отклонил проект о санкциях против «Северного потока – 2»

Законопроект сенатора Теда Круза о санкциях в отношении «Северного потока – 2» не набрал необходимого числа голосов в сенате и был отклонен. Об этом в четверг, 13 января, сообщило Reuters.

Законопроект Круза предлагал наложить санкции на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия. Перед голосованием демократы раскритиковали проект закона, и набрать необходимые 60 голосов для принятия документу не удалось.

Сенатор Джинн Шейхин, демократ, которая изначально совместно с Крузом выступала за проект закона о санкциях против газопровода, заявила, что теперь выступает против него, поскольку есть угроза «вбить клин» между Соединенными Штатами и союзниками в Европе, особенно Германией.

Ранее в этот день администрация США выступила против проекта санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Белый дом отметил, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».

Вашингтон отметился последовательными выступлениями против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. При этом, как в беседе с «Известиями» указал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, попытки американских политиков отложить запуск СП-2 осуществляются ради экономической выгоды своих компаний — поставщиков СПГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.