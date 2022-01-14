Прямой эфир
Мир
США пригрозили жестким ответом при размещении РФ сил в Латинской Америке
Мир
Белый дом сообщил об отсутствии планов по встрече президентов США и РФ
Политика
В бундестаге назвали условие признания «Спутника» в Европе
Политика
В 2021 году из «Единой России» исключили каждого второго нарушителя этики
Армия
Путин поблагодарил миротворцев за работу в Казахстане
Политика
В бундестаге предупредили об экономическом крахе Украины
Мир
Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Борисом Джонсоном
Мир
Госсекретарь США обсудил ситуацию вокруг Украины с главами МИД Чехии и Исландии
Мир
Бывший советник Кеннеди и Никсона назвал Путина умнейшим политиком
Мир
Генсек НАТО обсудил с премьером Великобритании диалог с РФ и Украину

Сенат США отклонил проект о санкциях против «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект сенатора Теда Круза о санкциях в отношении «Северного потока – 2» не набрал необходимого числа голосов в сенате и был отклонен. Об этом в четверг, 13 января, сообщило Reuters.

«Поток» уместен: что ждет Европейский газовый рынок в 2022 году
И как котировки будут меняться после запуска СП-2

Законопроект Круза предлагал наложить санкции на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия. Перед голосованием демократы раскритиковали проект закона, и набрать необходимые 60 голосов для принятия документу не удалось.

Сенатор Джинн Шейхин, демократ, которая изначально совместно с Крузом выступала за проект закона о санкциях против газопровода, заявила, что теперь выступает против него, поскольку есть угроза «вбить клин» между Соединенными Штатами и союзниками в Европе, особенно Германией.

Ранее в этот день администрация США выступила против проекта санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Белый дом отметил, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».

Вашингтон отметился последовательными выступлениями против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. При этом, как в беседе с «Известиями» указал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, попытки американских политиков отложить запуск СП-2 осуществляются ради экономической выгоды своих компаний — поставщиков СПГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022