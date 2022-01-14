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Советник Салливан заявил о готовности США укрепить восточный фланг НАТО

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Угроза эскалации конфликта на границе Украины остается высокой, поэтому США готовы усиливать восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов 13 января.

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«Мы готовы продолжать дипломатическую линию для поддержания и развития безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе. Мы также готовы, если Россия изберет иные пути действия. Мы продолжим координировать с союзниками ответные меры и экономические последствия для России в случае вторжения на Украину. Мы продолжим работу с партнерами в НАТО по изменению расположения сил и возможностей, особенно на восточном фланге НАТО, если такой сценарий будет реализован», — сказал Салливан.

Он добавил, что США готовы в любом случае искать пути достижения прогресса за столом переговоров, особенно по важным вопросам, представляющим интерес для США, Европы и России в условиях эскалации конфликта, если таковой произойдет.

«Мы готовы предпринять необходимые шаги для защиты наших союзников и решительно реагировать на любую возможную агрессию, которая может произойти. На наш взгляд, дипломатия — более разумный путь. Российской стороне нужно оценить свои следующие шаги в дипломатическом процессе, а мы будем продолжать взаимодействие и с союзниками, и с русскими. В ближайшие дни примем решение о том, каким оно может быть», — заключил советник по нацбезопасности США.

Ранее Салливан назвал сессию переговоров полезной, а дискуссии откровенными и прямолинейными. По его словам, позиция США демонстрировала принципы взаимности, была тверда и отражала четкое понимание, где можно добиться прогресса, а где не стоит и начинать.

В Вене 13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ. До этого, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций России и США. Она длилась примерно 7,5 часов. По ее итогам замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у РФ и альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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