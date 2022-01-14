Прямой эфир
Мир
В украинских школах введут предмет «Защита Украины»
Культура
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому
Мир
Сына королевы Великобритании лишили всех военных званий
Мир
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
Общество
Названа снижающая уровень холестерина на 30% диета
Мир
Белый дом выступил против инициативы сенатора о санкциях в отношении СП-2
Мир
Посол России в Лондоне объяснил необходимость Украины для НАТО
Мир
Госсекретарь США обсудил ситуацию вокруг Украины с главами МИД Чехии и Исландии
Мир
Бывший советник Кеннеди и Никсона назвал Путина умнейшим политиком
Мир
Генсек НАТО обсудил с премьером Великобритании диалог с РФ и Украину

Белый дом сообщил об отсутствии планов по встрече президентов США и РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белому дому пока что нечего сказать про возможность встречи президентов Соединенных Штатов и России — Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель американского ведомства Джен Псаки в четверг, 13 января.

Нет, нет и нет: что значит провал переговоров России и Запада
Как Москва оценила угрозу новыми санкциями и когда ждет письменный ответ НАТО

«Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте», — сказала пресс-секретарь на брифинге, запись выступления доступна на странице Белого дома в Twitter.

Она добавила, что сейчас, после прошедших переговоров, «люди разъезжаются назад по своим столицам».

«Мы будем больше знать в ближайшие дни», — сказала Псаки.

На вопрос журналиста о каких-либо «крайних сроках для Москвы» для деэскалации ситуации вокруг Украины представитель Белого дома отвечать не стала.

«Я не собираюсь отсюда устанавливать какие-то крайние сроки. В конечном счете выбор в действительности за ними. Собираются ли они продолжать со вторжением на Украину? Если так, то будут серьезные последствия, экономические последствия, которые будут разрушительны для экономики», — рассказала Джен Псаки.

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что власти Украины стремятся выставить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны, чтобы оправдать свое бездействие по урегулированию ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022