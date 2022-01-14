Белый дом сообщил об отсутствии планов по встрече президентов США и РФ

Белому дому пока что нечего сказать про возможность встречи президентов Соединенных Штатов и России — Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель американского ведомства Джен Псаки в четверг, 13 января.

«Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте», — сказала пресс-секретарь на брифинге, запись выступления доступна на странице Белого дома в Twitter.

Она добавила, что сейчас, после прошедших переговоров, «люди разъезжаются назад по своим столицам».

«Мы будем больше знать в ближайшие дни», — сказала Псаки.

На вопрос журналиста о каких-либо «крайних сроках для Москвы» для деэскалации ситуации вокруг Украины представитель Белого дома отвечать не стала.

«Я не собираюсь отсюда устанавливать какие-то крайние сроки. В конечном счете выбор в действительности за ними. Собираются ли они продолжать со вторжением на Украину? Если так, то будут серьезные последствия, экономические последствия, которые будут разрушительны для экономики», — рассказала Джен Псаки.

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что власти Украины стремятся выставить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны, чтобы оправдать свое бездействие по урегулированию ситуации.