В 2021 году из «Единой России» исключили каждого второго нарушителя этики

Федеральная комиссия по этике в 2021 году рассмотрела порядка 30 инцидентов, связанных с членами «Единой России». В половине случаев эти лица были исключены из партии, рассказал в интервью «Известиям» секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«В конце 2021 года наш коллега, глава муниципалитета позволил себе устроить празднование в те дни, когда был объявлен траур по погибшим шахтерам. Это за гранью человеческих принципов, морали, понимания ситуации. Естественно, он был исключен из партии. И это инцидент федерального уровня», — привел пример политик.

Андрей Турчак подчеркнул, что речи о чистке рядов не идет, «никакого «плана по валу» нет». Однако «Единая Россия» — самая крупная политическая партия с самой разветвленной сетью региональных местных отделений, поэтому «в такой большой семье могут возникать какие-то инциденты с нашими коллегами-однопартийцами», заметил партийный лидер.

Комиссия по этике была создана в партии несколько лет назад для рассмотрения подобных инцидентов. Они разбираются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Есть запрос на справедливость. Этот запрос есть в обществе, этот запрос есть у людей, этот запрос есть у нас, внутри партии», — заключил Андрей Турчак.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Андрея Турчака «Известиям»:

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