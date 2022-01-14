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В бундестаге предупредили об экономическом крахе Украины

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Без финансовой поддержки западных стран Украина бы рухнула в экономическом плане. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

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«Своими финансовыми переводами Украине ЕС и США обеспечивают экономическое выживание Киева. Без этой помощи в экономическом плане Украина уже бы рухнула», — сказал немецкий политик.

Также, по мнению депутата бундестага, денежные вливания в Украину способствуют сохранению напряженности в отношениях Москвы и Киева.

«В то же время украинское правительство сохраняет конфронтационную позицию по отношению к России. Таким образом, ЕС и США платят за то, чтобы напряженность между Украиной и Россией не ослабевала», — добавил Петр Быстрон.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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