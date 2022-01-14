Генсек НАТО обсудил с премьером Великобритании диалог с РФ и Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых стороны признали важность продолжения диалога с Россией. Об этом генсек альянса написал 13 января в Twitter.

«Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины. Мы едины в НАТО и готовы защищать друг друга, а также готовы снова встретиться в Совете НАТО-Россия», — написал Столтенберг.

Пресс-служба резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 уточнила, что стороны пришли к общему мнению о необходимости «суровых экономических санкций» в случае эскалации обстановки на Украине, отметив право страны на стремление в получении членства в НАТО.

«Важно, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога. Это единственно возможный путь вперед для России через разрядку напряженности и участие в конструктивных дискуссиях», — сказано в сообщении.

Ранее, 12 января, Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.