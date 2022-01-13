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Новый светофор установят на повороте с улицы Нейбута во Владивостоке

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Во Владивостоке на съезде с основной дороги на улице Нейбута к жилому кварталу «Зеленый бульвар» установят новый светофор. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в городской администрации.

«В этом году до середины августа по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы Давыдова, Нейбута и Калинина. Также начнется проектирование для капремонта улиц Шуйской и Волжской, в том числе и строительства моста через Вторую речку», — рассказал замглавы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

В рамках работ на улице Нейбута будет установлен новый светофор. Объект позволит сделать поворот на ЖК «Зеленый бульвар» более безопасным. Сейчас этот участок вызывает затруднения, кроме того, там часто происходят ДТП.

Новый светофор в ходе ремонта дороги также появится на улице Давыдова в районе пересечения с улицей Русской.

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