Новый центр вакцинации откроют в Рязани

В феврале в неиспользуемом здании одной из рязанских больниц появится новый постоянно действующий центр вакцинации, где будут делать прививки от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Мы теперь уже, видимо, будем жить с этой болезнью, и этот центр будет работать постоянно, более эффективно», — рассказал губернатор области Николай Любимов на площадке Гайдаровского форума.

Глава региона отметил, что такой опыт планируется распространить на другие муниципальные образования области, передает РИА «7 новостей».

Ранее Рязанская станция скорой помощи получила четыре новые «Газели». Деньги на покупку автомобилей были выделены из регионального бюджета. Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием. Нагрузка на машины увеличилась потому, что коллектив «скорой» работает в жестком режиме — количество вызовов сильно превышает средний показатель.