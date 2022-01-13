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Жители аварийных домов в районах Якутии получат квартиры в столице республики

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В Республике Саха (Якутия) в рамках программы переселения из аварийного жилфонда 73 жителя Верхоянского, Усть-Янского улусов, Жиганского и Оленекского районов получат квартиры в Якутске. Об этом ИА YakutiaMedia рассказали в региональном минстрое.

Жилье приобретут в рамках этапа программы переселения 2022 года. Квартиры будут передаваться в чистовой отделке.

«Сегодня, согласно заявкам муниципальных образований, мы проводим работу по выкупу жилых помещений в новостройках Якутска. Всего по этапу 2022 года планируется приобрести 27 квартир, общей площадью не менее 1131,63 кв. м», — объяснил генеральный директор Дирекции жилищного строительства Игорь Ткаченко.

Как отмечает ИА SakhaNews, по программе переселения граждан из аварийного жилфонда, рассчитанной на 2019-2025 годы, люди могут получить жилье не только в населенном пункте, где они проживают сейчас, но и в другом районе. Для этого необходимо обратиться с заявлением в муниципальное образование и указать способ расселения.

В 2021 году по заявке Усть-Янского района в новостройках столицы Якутии были приобретены квартиры для семи семей.

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