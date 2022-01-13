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Действие QR-кодов приостановили в Орловской области

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Действие QR-кодов на территории Орловской области приостановлено до 28 февраля 2022 года, за исключением проведения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также посещения гражданами учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта. Это решение приняли на заседании регионального оперативного штаба.

Администрации губернатора и правительства Орловской области поручено внести соответствующие изменения в указ главы региона, пишет InfoOrel.ru.

Напомним, в Челябинской области с 10 января отменили QR-коды в ресторанах и кафе. Ограничения действовали с начала декабря до окончания новогодних праздников. В региональной Ассоциации рестораторов призывали местные власти отменить QR-коды, поскольку отрасль понесла большие потери во время пандемии. Руководители торгово-развлекательных центров обращались с той же просьбой.

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