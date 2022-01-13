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Карантин по АЧС установили в одном из районов Хабаровского края

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В рабочем поселке Мухен и отдельных территориях в границах района имени Лазо в Хабаровском крае установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщает управление ветеринарии краевого правительства, 10 января лабораторные исследования подтвердили АЧС у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в поселке Мухен. Был организован комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очага заболевания и недопущению его распространения на территории региона.

Ситуация находится на контроле правительства и профильных служб, пишет ИА AmurMedia.

Ранее 13 января стало известно о снятии карантина по африканской чуме свиней, действовавшем на территории ЗАТО Циолковский в Амурской области. Других очагов заболевания на территории региона не выявлено.

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